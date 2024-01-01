Kamışlı´daki yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler geceyi aydınlattı
MARDİN´in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye´nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında kullanılan uzun namlulu silahlar ve hava fişekler geceyi aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
MARDİN´in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye´nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında kullanılan uzun namlulu silahlar ve hava fişekler geceyi aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Terör örgütü PKK/YPG´nin kontrolündeki Suriye´nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler kullanıldı. Mardin´in Nusaybin ilçesine de sınır olan kentte binlerce mermi ve hava fişeğin geceyi aydınlattığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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