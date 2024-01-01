Mardin, Bingöl ve Elazığ'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi Mardin, Bingöl ve Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Mardin, Bingöl ve Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesinde Havva ve İbrahim Çalka çiftinin 00.09'da 3 kilo 80 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğine "Muhammed Hüseyin ismi" verildi.

Anne Çalka, yeni yılın ilk dakikalarında anne olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "5'inci çocuğum oldu. 4 kızım vardı, şimdi erkek evladım da oldu. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Baba Çalka da mutluluğunu dile getirerek, "Kız erkek bizim için fark etmiyor. Sağlıklı olması yeterli." ifadelerini kullandı.

Hastanede görevli Uzm. Dr. Hacı Eraslan da anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

- Bingöl

Bingöl'de de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Hatice" ismi verildi.

Gülsüm ve Ömer Arslan'ın çiftinin saat 00.00'da Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumla 2 kilo 670 gram ağırlığında doğan bebeklerine "Hatice" ismi verildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, aileyi ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Bebeğe altın hediye eden Usta, sağlıklı, uzun ömür temennisinde bulundu.

Anne Gülsüm Arslan, ilk bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vali Usta, 2023 yılının son dakikalarında dünyaya gelen "Kerem" isimli bebek ve ailesini de ziyaret etti.

- Elazığ

Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri, "Eymen", "Asilhan" ve "Doğu" oldu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Büşra ve Kadir Canpolat çiftinin ilk çocuğu "Eymen" bebek 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi.

Ümmü Gülsüm ve Durukan Yağdıran çiftinin ikinci çocuğu "Asilhan" ise 4 kilo 100 gram ağırlığında doğdu.

Belgin ve Emre Erol çiftinin ikinci çocuğu "Doğu" bebek de 2 kilo 750 gram olarak dünyaya gözlerini açtı.

Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.