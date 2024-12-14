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        Yol vermek istediği otomobili önünde sürükledi

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, kendisini geçmek isteyen otomobile yol vermek isterken, aracı önüne alıp sürükledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:06 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:10
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        Yol vermek istediği otomobili önünde sürükledi
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, kendisini geçmek isteyen otomobile yol vermek isterken, aracı önüne alıp sürükledi. Olayda yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, öğle saatlerinde, Uluslararası İpekyolu kırsal Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen 47 AAB 253 TIR'ın sürücüsü, arkasındaki otomobile yol vermek için sağa geçmeye başladı. Otomobil de sağ şeride girip, TIR'ı geçmeye çalıştı. O sırada TIR’ın önüne giren otomobil, bir süre yatay şekilde sürüklendi. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası her 2 araçta hasar oluştu. İddiaya göre, otomobildekiler inip, sürücüyü darbetti. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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