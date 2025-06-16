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        Mardin'de 11'inci kattan düşen reklam oyuncusu öldü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde binanın 11'inci katından düşen üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:15
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        Mardin'de 11'inci kattan düşen reklam oyuncusu öldü
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde binanın 11’inci katından düşen üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu (30), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki Elbeyli Sitesi’nde meydana geldi. Birçok reklam filminde oynayan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu, henüz bilinmeyen nedenle sitedeki bir apartmanın 11’inci katından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cevheroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Cevheroğlu'nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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