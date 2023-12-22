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        Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:24 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:27
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        Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.

        Ekipler, firari hükümlüyü Karabent Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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