Mardin'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ay Bağlar Mahallesi'ndeki 3 bağ evinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.