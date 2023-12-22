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        Mardin'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:53
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        Mardin'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ay Bağlar Mahallesi'ndeki 3 bağ evinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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