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        Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:08
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        Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Ensar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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