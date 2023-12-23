Mardin'de evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Ensar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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