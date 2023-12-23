Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de YKS ve KPSS adayları için sınava hazırlık söyleşisi düzenlendi

        Nusaybin'de YKS ve KPSS adaylarına sınava hazırlık söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusaybin'de YKS ve KPSS adayları için sınava hazırlık söyleşisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nusaybin'de YKS ve KPSS adaylarına sınava hazırlık söyleşisi gerçekleştirildi.

        Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi öncesi konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, adayların talebi üzerine yayın evi öğretmenlerini ilçeye davet ettiklerini söyledi.

        Kayabaşı, şunları kaydetti:

        "YKS ve KPSS adaylarından gelen yoğun talep üzerine alanın en önemli hocalarını sizlerle buluşturduk. Gençlerimizin bu talebini yerine getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri kırmayarak söyleşi programımıza katılan kıymetli hocalarımıza Nusaybinli öğrenciler adına şükranlarımı sunuyorum. Her alanda olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan, bugün düzenlediğimiz programa büyük bir katılım gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

        Daha sonra adaylara sınava hazırlık sürecinde dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mardinli çift düğün için ayırdıkları parayı Gazze'ye destek için bağışladı
        Mardinli çift düğün için ayırdıkları parayı Gazze'ye destek için bağışladı
        Kızıltepe'de yoğun sis etkili oldu
        Kızıltepe'de yoğun sis etkili oldu
        Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Mardin'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Mardin'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı