Nusaybin'de YKS ve KPSS adayları için sınava hazırlık söyleşisi düzenlendi Nusaybin'de YKS ve KPSS adaylarına sınava hazırlık söyleşisi gerçekleştirildi.

Nusaybin'de YKS ve KPSS adaylarına sınava hazırlık söyleşisi gerçekleştirildi.

Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi öncesi konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, adayların talebi üzerine yayın evi öğretmenlerini ilçeye davet ettiklerini söyledi.

Kayabaşı, şunları kaydetti:

"YKS ve KPSS adaylarından gelen yoğun talep üzerine alanın en önemli hocalarını sizlerle buluşturduk. Gençlerimizin bu talebini yerine getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri kırmayarak söyleşi programımıza katılan kıymetli hocalarımıza Nusaybinli öğrenciler adına şükranlarımı sunuyorum. Her alanda olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan, bugün düzenlediğimiz programa büyük bir katılım gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

Daha sonra adaylara sınava hazırlık sürecinde dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verildi.