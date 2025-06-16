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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:31
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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kılıç, beraberinde AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin ve partililerle ticaret merkezini ziyaret etti.

        Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter ve yönetimi tarafından karşılanan Kılıç, esnafı ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, olumsuz hava şartları nedeniyle bölgenin kurak bir sezon geçirdiğini belirtti.

        Kuru alanların desteklenmesi ve çiftçilerin borçlarının ertelenmesine yönelik bilgilendirme raporunu ilgili komisyona sunduklarını ifade eden Kılıç, "Daha önce de elektrik sorunu başta olmak üzere ve diğer alanlarda çiftçilerimizin temel sorunlarını ilgili bakanlıklara sunmuştuk. İnşallah tüm sorunların çözümü için gereken tüm hassasiyetler yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı

        Kılıç, ziyarette kendilerine iletilen öneri ve sorunlar için çalışmaların yapılacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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