AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kılıç, beraberinde AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin ve partililerle ticaret merkezini ziyaret etti.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter ve yönetimi tarafından karşılanan Kılıç, esnafı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, olumsuz hava şartları nedeniyle bölgenin kurak bir sezon geçirdiğini belirtti.

Kuru alanların desteklenmesi ve çiftçilerin borçlarının ertelenmesine yönelik bilgilendirme raporunu ilgili komisyona sunduklarını ifade eden Kılıç, "Daha önce de elektrik sorunu başta olmak üzere ve diğer alanlarda çiftçilerimizin temel sorunlarını ilgili bakanlıklara sunmuştuk. İnşallah tüm sorunların çözümü için gereken tüm hassasiyetler yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı

Kılıç, ziyarette kendilerine iletilen öneri ve sorunlar için çalışmaların yapılacağını vurguladı.