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        Diyarbakır'da devrilen taksideki 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:44
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        Diyarbakır'da devrilen taksideki 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

        Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 TT 0507 plakalı taksi, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve taksideki yolcu yaralandı.

        Sürücü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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