Diyarbakır'da devrilen taksideki 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.
Diyarbakır'da taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.
Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 TT 0507 plakalı taksi, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve taksideki yolcu yaralandı.
Sürücü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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