        Mardin Haberleri

        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.10.2025 - 14:48
        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Mardin'in Midyat ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Midyat Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Mehmet Kaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

        İlçede Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Şenol Çeliker, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

