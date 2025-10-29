Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Törene, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Şenol Çeliker, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mehmet Kaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Midyat Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

