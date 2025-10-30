Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Artuklu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesinde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:11 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Artuklu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesinde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü tarafından Ravza Caddesi'nde içme suyu ve atık su hatları yenilenerek altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından caddeye yeni asfalt kaplama, kaldırım düzenlemesi ve refüj çalışmaları yapıldı.

        Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince caddenin genel görünümünü güzelleştiren çevre düzenlemesi ve kuru peyzaj uygulamaları da hayata geçirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Mahalle Muhtarı Ömer Atlı, yapılan çalışmaların mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

        Atlı, "Ravza Caddesi, Yenişehir Mahallesi'nin en işlek caddelerinden biri. Yapılan çalışmalarla cadde adeta yenilendi. Bu çalışmalar yaşam kalitemizi artırdı. Mahallemiz ve vatandaşlarımız adına Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun başta olmak üzere çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!

        Benzer Haberler

        Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü
        Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü
        Mardin'de çamura saplanan traktörü kurtarmaya çalışırken altında kalıp, öld...
        Mardin'de çamura saplanan traktörü kurtarmaya çalışırken altında kalıp, öld...
        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Mardin'de içme suyu çalışmaları nedeniyle 3 sokak kademeli olarak trafiğe k...
        Mardin'de içme suyu çalışmaları nedeniyle 3 sokak kademeli olarak trafiğe k...
        Mardin'de hayırsever iş insanı 1 öğretmenevi ve 2 okul yapacak
        Mardin'de hayırsever iş insanı 1 öğretmenevi ve 2 okul yapacak
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı