Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, Midyat Belediyesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Midyat ilçesinde belediyeyi ziyaret etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Uraloğlu ve Işıkhan, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Midyat'a geçti.

Midyat Belediyesini ziyaret eden Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, belediye girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Burada, kemençe ve arbane eşliğinde yöresel oyunları izleyen Uraloğlu ve Işıkhan, Belediye Başkanı Veysi Şahin ile makamında görüştü.