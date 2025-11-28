Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, Midyat Belediyesini ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Midyat ilçesinde belediyeyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 19:03 Güncelleme: 28.11.2025 - 19:03
        Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, Midyat Belediyesini ziyaret etti
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Midyat ilçesinde belediyeyi ziyaret etti.

        Kentteki temaslarını sürdüren Uraloğlu ve Işıkhan, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Midyat'a geçti.

        Midyat Belediyesini ziyaret eden Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, belediye girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

        Burada, kemençe ve arbane eşliğinde yöresel oyunları izleyen Uraloğlu ve Işıkhan, Belediye Başkanı Veysi Şahin ile makamında görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

