Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, Mardin'de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de "İl Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, Mardin'de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de "İl Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

        Kentteki temaslarını sürdüren Uraloğlu ve Işıkhan AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

        Uraloğlu ve Işıkhan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü ve valilikte düzenlenen "İl Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

        Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de otoyollardan bölünmüş yollara, köprülere, tünellere kadar birçok hizmete imza attıklarını belirterek, Mardin'de hayata geçirilen projeler, yapımı süren yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

        Tarihi İpek Yolu'nda bazı iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları aktardı:

        "Havalimanında 2002'de 19 bin olan yolcu sayımız geçen sene 768 bine çıktı. Bu sene de 700 bine yaklaştı. Sezonu 800 bin civarında kapatmış olacağız. Havalimanımız sayesinde Mardin'imize bütün ilçeleriyle beraber daha fazla turist getireceğiz. Mardin Havalimanı'ndan Kızıltepe'ye kadar gidişte trafiğin sıkıştığı 4 nokta var. Gelirken heyetimizle beraber gerekli incelemeleri yaptık. İnşallah o kavşaklara çözüm üreteceğiz."

        Bakan Işıkhan da bugün işsizlik verilerinin açıklandığını, işsizlik oranının geçen ay göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 olduğunu söyledi.

        Işıkhan, "Bunu Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla hayata geçirdiğimiz aktif istihdam politikalarının somut yansıması olarak değerlendiriyoruz. Kadınları, gençleri, engellileri, dezavantajlı grupları istihdama katma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gelişen Mardin'in Mezopotamya'nın en önemli lojistik merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Işıkhan, Mardin'deki işsizlik oranının gittikçe düştüğünü, bunun sevindirici olduğunu dile getirdi.

        Özellikle gençlerin istihdama katılımı noktasında İŞKUR Gençlik Programı ile üniversitelerde başlattıkları programın çok büyük ilgi gördüğünü ifade eden Işıkhan, bu şekildeki projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

        Toplantıda Mardin'e yönelik projelerin planlanmasının yapıldığını anlatan Işıkhan, "Mardin'in nüfusu gittikçe artıyor. Belki önümüzdeki yıllarda 1 milyona yakın bir nüfusa sahip olacak. Ulaşımda, altyapıda bu planlamaları şimdiden yapmamız gerekiyor. Sayın Bakanımızın teşrifleriyle bu sürece başlamış olduk." diye konuştu.

        - Bakanlar, Mardin Midyat kara yolundaki çalışmaları inceledi

        Daha sonra Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, Mardin Midyat kara yolundaki çalışmaları inceledi ve ilgililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Mardin Midyat kara yolunun 58 kilometre olduğunu, şimdiye kadar yaklaşık 23 kilometrelik bölümünü bitirdiklerini söyledi.

        Sıkça kazaların olduğu Özel Hareket Kavşağındaki düzenlemelere ilişkin Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Karayollarından arkadaşlarımız buna çalıştı ve aşağı yukarı kavşağı bitirme aşamasındayız. Asfalt düzenlemelerini yapıyorlar. Az bir eksiğimiz kaldı. Burayı bitirerek Mardin'imizin ve Mardin'e gelen misafirlerimizin kullanımına sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

        Işıkhan da Mardin Midyat kara yolunun özellikle turizm döneminde çok yoğun kullanıldığını vurgulayarak, "Yol çalışmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kaliteli bir yol ve asfalt bulamazsınız. Gerçekten Sayın Bakanımız çok güzel işler yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Mardin'de Kaya ailesinin ölümüne ilişkin süren soruşturmada 2 şüpheli gözal...
        Mardin'de Kaya ailesinin ölümüne ilişkin süren soruşturmada 2 şüpheli gözal...
        Bakan Işıkhan: "İşsizlik oranımız geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,...
        Bakan Işıkhan: "İşsizlik oranımız geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,...
        Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili soruşturmada 2 yeni gö...
        Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili soruşturmada 2 yeni gö...
        Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, Mardin'de (3)
        Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, Mardin'de (3)
        Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, Mardin'de (2)
        Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, Mardin'de (2)
        Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu Mardin'de konuştu:
        Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu Mardin'de konuştu: