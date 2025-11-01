Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:09 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusaybin'de yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.

        Zeynel Abidin Camii bahçesinde Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından kermes düzenlendi.

        Vakıf gönüllülerin evlerde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler kermeste satışa sunuldu.

        Vakıf yetkilisi Mustafa Yaşar, etkinlikte yaptığı açıklamada, kermes gelirinin ilçedeki yetim ve muhtaç ailelerin ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de 8 katlı apartmanda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de 8 katlı apartmanda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Mardin'de damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Mardin'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Mardin'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Mardin'de damdan düşen 7 yaşındaki İbrahim, öldü
        Mardin'de damdan düşen 7 yaşındaki İbrahim, öldü
        TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü öldü
        TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü öldü