Nusaybin'de yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.
Zeynel Abidin Camii bahçesinde Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından kermes düzenlendi.
Vakıf gönüllülerin evlerde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler kermeste satışa sunuldu.
Vakıf yetkilisi Mustafa Yaşar, etkinlikte yaptığı açıklamada, kermes gelirinin ilçedeki yetim ve muhtaç ailelerin ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.
