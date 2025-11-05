Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Behcet Hattapoğlu Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Behcet Hattapoğlu Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Mardin Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Akkoyun Artuklu ilçesindeki Behcet Hattapoğlu Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek hafızlık eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, onlara başarılar diledi.
Vali Akkoyun'a ziyaretinde Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay ve İl Müftüsü Enver Türkmen de eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.