Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Behcet Hattapoğlu Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Mardin Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Akkoyun Artuklu ilçesindeki Behcet Hattapoğlu Kur'an Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek hafızlık eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, onlara başarılar diledi.

Vali Akkoyun'a ziyaretinde Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay ve İl Müftüsü Enver Türkmen de eşlik etti.