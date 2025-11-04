Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

