Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de lastiğini değiştirmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiğini değiştirmek istediği tırın altında kalan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de lastiğini değiştirmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiğini değiştirmek istediği tırın altında kalan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Hamza Gümüş (44), 1 Kasım'da kırsal Eşme Mahallesi'nde kullandığı tırın patlayan lastiğini değiştirmek istedi.

        Gümüş, bu sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gümüş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalan şoför, yaşam mücadelesini kaybe...
        Lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalan şoför, yaşam mücadelesini kaybe...
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
        Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mardin'de çocuklara yönelik etkinlik düzenledi
        Mardin'de çocuklara yönelik etkinlik düzenledi