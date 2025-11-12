Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:15 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:15
        Mardin'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi'nde asfalt çalışması yapan R.B. idaresindeki iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan R.B. ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

