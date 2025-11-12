Mardin'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde asfalt çalışması yapan R.B. idaresindeki iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan R.B. ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
