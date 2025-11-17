Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 12:47 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:47
        Mardin'de iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.A'nın (22) kullandığı plakalı henüz öğrenilemeyen otomobil, dün akşam Şar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, iş yerinin duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki H.A (20), Z.A. (21) ve U.Y. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

