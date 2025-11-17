Medeniyetler şehri Mardin ara tatilde ziyaretçilerle doldu

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Açık hava müzesi konumundaki tarihi şehir Mardin, ara tatili tam dolulukla geçirdi.

Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kent, ara tatilde de ziyaretçilerle doldu.

10 Kasım Pazartesi günü başlayan ve 14 Kasım Cuma günü sona eren ara tatili geçirmek için Mardin'i tercih edenler camileri, medreseleri, manastırları, kiliseleri ve kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti'ni gezerek, geçmişe yolculuk yapma imkanı buldu.

Gördüğü ilgiyle hoşgörü kentinin tarihi mekanlarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Kentte otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, bazı misafirler çevre illerde konaklamak durumunda kaldı.

- "Mardin tarihinin en yoğun senesini yaşadık"

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, AA muhabirine, bu yıl Mardin'de turizm hareketliğinin yoğun olduğunu söyledi.

Özellikle ara tatilde otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını ifade eden Gök, "Şehirdeki bütün konaklama, yeme içme tesisleri tam kapasite çalıştı. Hedeflediğimiz rakam bu sene için 1 milyon gecelemeydi. Bunu da kasım ayı itibarıyla tutturduğumuzu söyleyebiliriz. Rakamlar çok iyi. Gelen ziyaretçiler de çok mutlu. Esnaftan da aynı geri dönüşleri alıyoruz. Bu yıl Mardin tarihinin en yoğun senesini yaşadık. Özellikle yurt dışı pazarına açılmak istiyoruz. Yabancı ziyaretçi sayısının yerli ziyaretçi sayısına oranı yüzde 12 civarında. Bunu artırmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi. - "9 günlük tatil sürecinde 200 bine yakın konaklama oldu" Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, kentin turizmde yakaladığı ivmenin artarak devam ettiğini belirtti. Kentin artık turizminin 12 aya yayıldığını ve her dönem yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Gürgör, "2024 yılında 900 bine yakın konaklamamız oldu. Bu sene 10. aydaki verilere göre 970 bine yakın bir konaklamamız oldu. Yıl sonuna kadar 1 milyon 100 bin gibi bir hedefimiz var. Hem 'Terörsüz Türkiye' hem de çekilen diziler ve en son yapılan festivaller Mardin'i ciddi şekilde tanıtmış oldu. Kasım ayında zaten doluluğumuz vardı. 9 günlük tatil ciddi bir katkı sağladı. Yüzde 100 doluluğumuz var. Yer bulamayan misafirlerimiz yakın illerde konaklamak zorunda kaldı. 9 günlük tatil sürecinde 200 bine yakın konaklamamız oldu. Kasım ve aralık ayı boyunca da ciddi talep var." diye konuştu.

Gürgör, Mardin'in turizmde hak ettiği yere adım adım ilerlediğini belirterek, misafirlere erken rezervasyon yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. - "Kasım ayında ilk defa bu kadar yoğunluk gördük" Seyahat acentesi yetkilisi Veysel Şeker de ara tatilin yaptıkları hazırlıklarla yoğun geçtiğini belirtti. Geçen yıllara göre bu yılın çok daha yoğun geçtiğini, daha çok misafir ağırladıklarını anlatan Şeker, "Kasım ayında ilk defa, Dara Antik Kenti, manastır ve medreseler gibi ören yerlerinde yoğunluktan dolayı sıra beklemek zorunda kaldı misafirlerimiz. Kasım ayında ilk defa bu kadar yoğunluk gördük. Mardin turizmde kabuğunu kırmış durumda." ifadelerini kullandı. Dara Antik Kentinde gönüllü rehberlik yapan Sinan Aba ise ara tatilde çok yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirtti. Deyrulzafaran Manastırı Ziyaretçi Karşılama Tesisi Müdürü Amanüel Budak, manastıra ara tatilde yaklaşık 25 bine yakın ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Budak, şöyle konuştu: "Aktif olan manastırda din adamlarımız, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız var. Belirli yerlerde gezilerimizi yaptırabiliyoruz. Tatillerde daha fazla yoğunluk oluyor. Kasım ayında özellikle ara tatil Mardin'e ve manastıra ciddi anlamda turist ziyaretini beraberinde getiriyor. Herkesi Mardin'imize, manastırımıza bekliyoruz." diye konuştu. Rehber Aydın Alkan Mardin'e herkesin akın akın gelmek istediğini belirterek, Mardin'i kültürü, tarihi ve hoşgörüsüyle en iyi şekilde tanıtmak istediklerini kaydetti. - "Beklentimizi karşıladı" Eskişehir'den gelen Nilgün Altın, tarihi yerleri gezdiklerini ve çok keyif aldıklarını belirtti. Altın, "Mardin'in ruhunu yaşamak mükemmel bir şey. İnanılmaz keyif aldık. Beklentimizi çok yüksek karşıladı. Herkes gelip, burayı görmeli, bu ruhu yaşamalı." dedi. Süreyya Güven de ara tatili fırsat bilerek 19 kişilik arkadaş grubuyla Mardin'e geldiklerini anlatarak, "Atmosferi, maneviyatı her şeyiyle kendisine çeken bir şehir. Çok merak ediyorduk, ilk defa geliyorum. Merakımdan çok daha fazlası, gerçekten beklentimin üstünde." diye konuştu.