Mardin'de devrilen pikaptaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen pikaptaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 LY 176 plakalı pikap, Nusaybin-Midyat kara yolunun Karasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada C.B. (9), D.B. (10), S.B. (35), F.B. (38), C.A. (45) ve M.S.B. (58) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
