        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen pikaptaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen pikaptaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 22:42 Güncelleme: 16.11.2025 - 22:42
        Mardin'de devrilen pikaptaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen pikaptaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 LY 176 plakalı pikap, Nusaybin-Midyat kara yolunun Karasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada C.B. (9), D.B. (10), S.B. (35), F.B. (38), C.A. (45) ve M.S.B. (58) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

