Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Eminettin Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.A.Ç. (17) ve M.B.A. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
