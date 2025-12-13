DSİ, Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarını sürdürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların devam ettiği, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Balta, projenin tamamlanmasıyla mevcut kapasitesi yıllık 58,6 milyon metreküp olan isale hattının toplam kapasitesinin yıllık 75,3 milyon metreküpe çıkacağını ve Mardin merkezi, Kızıltepe, Nusaybin ilçeleri ile civar yerleşimlerinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.