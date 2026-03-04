Mardin'deki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mardin'deki trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Mardin'de 7 Şubat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Kadir Can S. tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştarma Hastanesinide yaşamını yitirdi.



Artuklu-Nusaybin kara yolu Akıncı köyü mevkisinde 7 Şubat'ta 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır çarpışmış, kazada, otomobilde bulunan Melek D. (26) olay yerinde yaşamını yitirmiş, Ayşenur K. (26), Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç. (26) yaralanmıştı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Yaralı Muhammed Heja S. (22) de 27 Şubat'ta Diyarbakır'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.



