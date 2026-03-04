Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de merdivenden düşen kadın öldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evinin merdiveninden düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de merdivenden düşen kadın öldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evinin merdiveninden düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kırsal Kabala Mahallesi'nde oturan Hanım Bozkuş, dengesini kaybederek evinin merdiveninden düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Mardin'de merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Mardin'de merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Midyat'ta gençlere "banka hesabı kiralama" uyarı
        Midyat'ta gençlere "banka hesabı kiralama" uyarı
        Mardin'de kahiye tatlısı geleneği Ramazan'da da yaşatılıyor
        Mardin'de kahiye tatlısı geleneği Ramazan'da da yaşatılıyor
        Merdivenden düşen kadın öldü
        Merdivenden düşen kadın öldü
        Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Mardin'de Yeşilay gönüllüleri vatandaşları bilgilendirdi
        Mardin'de Yeşilay gönüllüleri vatandaşları bilgilendirdi