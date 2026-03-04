Midyat'ta gençlere "banka hesabı kiralama" uyarı

Mardin'in Midyat ilçesinde gençlere "banka hesabı kiralama" yoluyla işlenen suçlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.





Milli İrade İlkokulu Konferans Salonu'nda, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından lise son sınıf, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri bilgilendirildi.





Yapılan sunumlarda, banka hesabını bir başkasına kullandıran kişilerin işlenen dolandırıcılık veya kara para aklama suçuna bilerek ve isteyerek iştirak etmiş sayılabileceği ve bu suçların hapis cezasının yanı sıra adli para cezasını da beraberinde getirdiğine dikkat çekildi.





Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yunus Emre Dudaklı, İlçe Jandarma Konutanı Binbaşı Mustafa Deniz, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, İlçe Emniyet Müdür Vekili Zeliha Damar, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hatice Bursal ile akademisyenler katıldı.



