Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de Artuklu Belediyesi, duyarlılık ve sorumluluk gösteren temizlik personelini ödüllendirdi

        Mardin'de Artuklu Belediyesi, duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan temizlik personelini ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 21:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de Artuklu Belediyesi, duyarlılık ve sorumluluk gösteren temizlik personelini ödüllendirdi

        Mardin'de Artuklu Belediyesi, duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan temizlik personelini ödüllendirdi.

        Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, ilçe temizliği için her gün gün ağarmadan mesaiye başlıyor.

        Bu kapsamda sabah namazı vaktinde görev başında olan personelden Emin Acabey ve Feyzullah Tulga da çöp kamyonu ile Yalım Mahallesi'ne geçti.

        Bu sırada Tulga, yol kenarına serdiği karton üzerine koyduğu seccadesiyle namaz kılarken, Acabey de çöp konteynerlerini özveriyle kamyona boşaltmaya devam etti.

        O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, temizlik personeli Acabey ve Tulga'yı makamında ağırlayarak kendilerine teşekkür etti ve seccade ile saat hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Mardin'deki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamı...
        Mardin'deki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamı...
        Mardin'de feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
        Mardin'de feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
        Mardin Büyükşehir Belediyesinde kayyum görev süresi 2 ay daha uzatıldı
        Mardin Büyükşehir Belediyesinde kayyum görev süresi 2 ay daha uzatıldı
        Mardin'deki kazada ölü sayısı 4'te çıktı; Kadir Can da kurtarılamadı
        Mardin'deki kazada ölü sayısı 4'te çıktı; Kadir Can da kurtarılamadı
        Mardin'deki ölü sayısı 4'te yükseldi; Kadir Can da kurtarılamadı
        Mardin'deki ölü sayısı 4'te yükseldi; Kadir Can da kurtarılamadı
        Mardin'de merdivenden düşen kadın öldü
        Mardin'de merdivenden düşen kadın öldü