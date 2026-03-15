Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 14 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 5 ayrı suçtan 14 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis ve 2 bin lira adli para cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.