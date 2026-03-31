Mardin'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAN 723 plakalı otomobil, Kabala Mahallesi'nde refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.