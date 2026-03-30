Mardin'de öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki okullarda öğrencilere, siber zorbalık, dijital bağımlılık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ve parola güvenliği konularında farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.





Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı olarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin dijital ortamda bilinçli, güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

