        Mardin'de öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi

        Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde öğrencilere siber güvenlik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:36 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki okullarda öğrencilere, siber zorbalık, dijital bağımlılık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ve parola güvenliği konularında farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.


        Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı olarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin dijital ortamda bilinçli, güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!

        Benzer Haberler

        Jandarmadan öğrencilere siber güvenlik eğitimi
        Jandarmadan öğrencilere siber güvenlik eğitimi
        Doğaseverlerden Başdeğirmen Şelalesi'ne yoğun ilgi
        Doğaseverlerden Başdeğirmen Şelalesi'ne yoğun ilgi
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
        Başdeğirmen Şelalesi dron ile görüntülendi
        Başdeğirmen Şelalesi dron ile görüntülendi
        Mardin'de "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" programı düzenlendi
        Mardin'de "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" programı düzenlendi
        Mardin'de atıklardan yapılan eserler sergilendi
        Mardin'de atıklardan yapılan eserler sergilendi