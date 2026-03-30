        Mardin'de "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" programı düzenlendi

        Mardin'de, ​​​​​​​Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 30.03.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Merkez Artuklu ilçesindeki MÜSİAD Mardin Şubesinde düzenlenen programda konuşan Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, ülkesindeki ekonomik ve ticari gelişmeler ve faaliyetlerle ilgili bilgi paylaştı.

        Gana'nın Afrika'da sömürgecilikten kurtularak bağımsızlığını kazanan ülkelerin başında geldiğini belirten Nasiruddin, hiçbir etnik savaş olmadığı için ülkesinin en istikrarlı ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

        Nasiruddin, siyasi, ekonomik ve akademik gibi birçok alanda çok iyi durumda olduklarını dile getirerek, "Gayri safi milli hasılamız her sene katlanarak büyüyor. Altın, tarım, kereste, ham madde gibi çok konuda bir sürü fırsat var. Bütün bunlardan faydalanmak için yeni hükümetimiz, yeni Cumhurbaşkanımız ilaveten yatırım teşvikleri getirdi. Dolayısıyla sadece ticaret değil, üretim de istiyoruz. Türkiye'yi kardeş görüyoruz. Açık bir şekilde pazarlama yapabileceğimizi, kalpten gelen samimiyetle 'kazan kazan' yapacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

        MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören de farklı ülkelerin büyükelçilerini "Anadolu Ekonomi Diplomasisi" programı kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üyeleriyle bir araya getirdiklerini söyledi.

        Türkiye ile Gana arasında ekonomik, ticari ve dostane ilişkilerin daha da ileriye taşınmasını, önemli adımların atılmasını arzu ettiklerini ifade eden Önügören, şunları kaydetti:

        "MÜSİAD olarak klasik diplomasi anlayışının ötesine geçerek ekonomiyi merkeze alan, sahaya inen ve somut işbirlikleri üreten bir yaklaşımı benimsiyoruz. Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programımız da tam olarak bu vizyonun bir yansımasıdır. Türkiye ile Gana arasında ilişkilerin önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şekilde gelişeceğine yürekten inanıyoruz. MÜSİAD olarak bu sürece katkı sunmaya, üyelerimiz ile uluslararası işbirlikleri arasında köprü olmaya devam edeceğiz."

        MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Bülent Tekin ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik de birer konuşma yaptı.

        Programa, MÜSİAD üyeleri ile iş insanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

