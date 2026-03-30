Mardin'de atıklardan yapılan eserler sergilendi

Mardin'de, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında atıklardan yapılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.



Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında atıklardan yapılan eserlerin yer aldığı sergi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde açıldı.



Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, kamu kurumları ve geri dönüşüm çalışmaları yapan bazı şirketler ile öğrencilerin atıklardan yaptığı 45 eser ile 35 tablonun yer aldığı sergiyi gezdi.



Eserleri inceleyen Akkoyun, öğrenciler ile diğer eser sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde tüm kurumlar ve işletmelerle birlikte geri dönüşüme dikkat çekmek istediklerini ifade etti.



Sıfır atık konusunda kamu kurumları ve özel firmalarla ilde önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde çok önemli projelerin yapıldığını belirtti.



Sıfır atık projelerine destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akkoyun, şunları söyledi:



"Çocuklarımızın da bu konuda bilinçli olması bizleri sevindiriyor. Bu sergide eserlerini anlatırken sıfır atığın ne olduğunu anlamış olmaları, bunu hissetmeleri ve bu anlamda eserler ortaya koymaları da geleceğimiz açısından çok önemli diye değerlendiriyorum. Sergide eserlerini ortaya koyan evlatlarımıza, öğrencilerimize, kurumlarımıza ve bu anlamda çalışan işletmelerimize yürekten teşekkür ediyorum."



Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hidayet Oğuz ve davetliler katıldı.

