        Mardin'de atıklardan yapılan eserler sergilendi

        Mardin'de, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında atıklardan yapılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında atıklardan yapılan eserlerin yer aldığı sergi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde açıldı.

        Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, kamu kurumları ve geri dönüşüm çalışmaları yapan bazı şirketler ile öğrencilerin atıklardan yaptığı 45 eser ile 35 tablonun yer aldığı sergiyi gezdi.

        Eserleri inceleyen Akkoyun, öğrenciler ile diğer eser sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde tüm kurumlar ve işletmelerle birlikte geri dönüşüme dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

        Sıfır atık konusunda kamu kurumları ve özel firmalarla ilde önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde çok önemli projelerin yapıldığını belirtti.

        Sıfır atık projelerine destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akkoyun, şunları söyledi:

        "Çocuklarımızın da bu konuda bilinçli olması bizleri sevindiriyor. Bu sergide eserlerini anlatırken sıfır atığın ne olduğunu anlamış olmaları, bunu hissetmeleri ve bu anlamda eserler ortaya koymaları da geleceğimiz açısından çok önemli diye değerlendiriyorum. Sergide eserlerini ortaya koyan evlatlarımıza, öğrencilerimize, kurumlarımıza ve bu anlamda çalışan işletmelerimize yürekten teşekkür ediyorum."

        Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hidayet Oğuz ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!

        Benzer Haberler

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
        Mardin'de dağlar arasında gizlenmiş Başdeğirmen Şelalesi, görsel şölen sunu...
        Mardin'de dağlar arasında gizlenmiş Başdeğirmen Şelalesi, görsel şölen sunu...
        Otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada ölen Furkan, toprağa verildi
        Otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada ölen Furkan, toprağa verildi
        Mardin'de yağmur suyu birikintisinde "buzdolabı kasası kayık" keyfi
        Mardin'de yağmur suyu birikintisinde "buzdolabı kasası kayık" keyfi
        Mardin'in gururu dünya sahnesine çıkıyor
        Mardin'in gururu dünya sahnesine çıkıyor
        Kuyumcuya müşteri gibi giren hırsız 60 bin liralık yüzüğü alıp kayıplara ka...
        Kuyumcuya müşteri gibi giren hırsız 60 bin liralık yüzüğü alıp kayıplara ka...