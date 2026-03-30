Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "hırsızlık" suçundan 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı.
