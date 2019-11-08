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Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi

DHA

MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gizlemiş halde bulunan 18 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gizlemiş halde bulunan 18 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Artuklu ilçesi kırsalında 'Kürşat-145 Özel Birlik' operasyonu başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği Özlüce Mahallesi kırsalında yapılan arama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş 18 kilo EYP ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından EYP kontrollü şekilde imha edildi.

MARDİN

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:19
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  • İKİNDİ 14:55
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