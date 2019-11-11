Mardin’de 243 bin fidan toprakla buluştu

Mardin’de, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında 40 farklı noktada 243 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Mardin’de de belirlenen 40 farklı lokasyonda fidan dikimi gerçekleştirildi. Kent genelinde 40 farklı lokasyonda toplam 243 bin fidan dikimi yapıldı.

Artuklu Üniversitesi kampüsün de gerçekleşen programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, daire başkanları, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Vali Yaman, 11 Kasım’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesiyle Mardin’de 40 farklı noktada 243 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Etkinliğin bir bayram havasında gerçekleştiğini belirten Vali Yaman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bundan sonra her 11 Kasım’da 11 milyon üzerinde ağaç dikme faaliyeti başladı. Cumhurbaşkanımız 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etti. İnşallah bundan sonra bu birincisini yaptığımız 11 Kasım sürdürülecek. Mardin’de 40 lokasyonda 243 bin ağaç dikiyoruz. Böylece Türkiye’nin daha yeşil olmasında Mardin’de olarak katkıda bulunuyoruz. Merkezdeki lokasyonumuz bayram havasında. Bu sene üniversitenin bahçesinde yapıyoruz. İnşallah bundan sonra farklı yerlerde yaparak bu farkındalığı oluşturacağız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, tarım bakanımız ve katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Mardin ve ülkemiz daha yeşil olacak.”

Vali Yaman ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

MARDİN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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