Mardin’in 10 ilçesinde eğitime kar engeli

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Mardin'in 10 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Mardin'de kar yağışı ve buna bağlı oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Midyat, Ömerli, Savur, Nusaybin ve Yeşilli ilçelerimizde 13 Şubat Perşembe günü ilkokul, ortaokul, liselerde eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde idari izinli sayılacaktır” denildi.

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