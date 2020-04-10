Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA) MARDİN'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömerli, Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalındaki Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-9 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvelik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemelerin bulunduğu sığınak tespit edildi. Teröristlerin yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-04-10 12:47:25<br>

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