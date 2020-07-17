Mardin'de pazar günü 61 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak

En leziz peynirli poğaçalar için tüyolar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğünüden yapılan açıklamada pazar günü Artuklu ve Savur ilçelerinde 61 mahallede elektrik kesintisinin uygulanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Mardin1 trafo merkezi salt sahasında yüklenici firma tarafınca kablo kanalı kazı çalışmaları yürütüleceğinden güvenlik amaçlı F3 Akıncı ve F4 Sulak fiderlerinde 19 Temmuz 2020 Pazar günü 08.3017.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Artuklu ilçesinden; Ahmetli, Akıncı, Alakuş, Ambar, Arpatepe, Aytepe, Aşağıyeniköy, Buğday, Dara, Düzlük, Dibektaş, Esentepe, Güneyli, Hüyüklü, Karademir, Konaklı, Kumlu, Kuyulu, Küçükköy, Sakalar, Sulak, Tilkitepe, Yardere, Yenice, Yeniköy, Yolbaşı, Yukarıaydınlı, Yukarıyeniköy, Çalışlı, Çatak, Çayırpınar, Çıplaktepe ve Çukuryurt, mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir. Savur ilçesi ana hattında bir tekstil firması tarafınca tesis çalışması yürütüleceğinden 19 Temmuz 2020 Pazar günü 06.0014.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışma doğrultusunda Savur ilçesinden Akyürek, Armutalan, Bağyaka, Başağaç, Başkavak, Bengisu, Dereiçi, Durusu, Erkuran, Gölbaşı, Harmantepe, Kaplan, Kayacıklar, Kayatepe, Kırbalı, Koşuyolu, Ormancık, Safa, Sancaklı, Serenli, Seydın, Sürgücü, Tokluca, Yaylayanı, Yenilmez, Üçerli, Üçkavak ve İçören mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.