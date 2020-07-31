Vali Demirtaş, uygulama noktalarındaki polislerin bayramını kutladı

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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdür Vekili Muhitin İkler Emir ile birlikte kentin giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Vali Demirtaş ve beraberindekiler, kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri ile bir araya gelerek Kurban Bayramlarını kutladı. Ayrıca Vali Demirtaş,İstasyon Mahallesinde bulunan uygulama geçiş noktasından geçiş yapan sürücülerin trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirmeler yaparak bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdür Vekili Emir, İçişleri Bakanlığınca Kurban Bayramı tatilinde kazaları en aza indirgemek amacıyla başlatılan 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyasının başlatılması üzerine uygulama noktasından geçen araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

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