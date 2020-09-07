MAÜ Rektörü Özcoşar korona virüs tedavisi gördü

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar iki hafta boyunca aile üyeleri ile birlikte karantina sürecinde olduklarını ve korona virüs tedavisi gördüklerini duyurdu.

Aile üyeleri ile birlikte 16 gün boyunca sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini fakat şu an durumlarının iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Özcoşar, istirahat süreçlerinin birkaç gün daha süreceğini belirterek rahatsızlık sürecinde gelen aramalara cevap veremediğini söyledi. Rektör Özcoşar, "Hastalık sürecinde birçok dostun telefonlarına ve mesajlarına cevap veremedim. Öğrencilerimizin bazı soru ve istekleri de cevapsız kaldı. Herkes hakkını helal etsin. En kısa zamanda arayan herkese döneceğim inşallah" dedi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarına değinen Prof. Dr. Özcoşar, yaşadığı rahatsızlık süreci boyunca Mardin’de sağlık çalışanlarının fedakarca ve kahramanca çalıştıklarına şahit olduklarını kaydederek tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

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