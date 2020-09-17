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Mardin’de gri kategoride aranan terörist tutuklandı

İHA

Mardin’de gri kategoride aranan terörist tutuklandı

Mardin’de ikna edilerek teslim olan gri kategoride aranan terörist tutuklanırken, diğeri ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikna edilerek 11 Eylül'de Habur Sınır Kapısından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde teslim alınan gri kategoride aranan A.T. ile E.Z. isimli teröristler, hakim karşısına çıkarıldı. Gri kategoride aranan A.T., çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilirken, E.Z.’nin ise sağlık sorunları nedeniyle çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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