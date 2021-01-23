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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyatlı kadınlar, el sanatlarıyla aile bütçelerine katkı sağlıyor

DHA

Midyatlı kadınlar, el sanatlarıyla aile bütçelerine katkı sağlıyor


Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde açılan Kadın ve Aile Merkezi, boş zamanını değerlendirmek ve çeşitli sanat dalları ile uğraşmak isteyen kadınların ilgi odağı oldu. Merkezde, kadınlara ahşap boyama, takı tasarımı, filografi, seramik ve rölyef gibi çeşitli kurslarda el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini pazarlayarak gelir elde etme imkanı sunuluyor. Merkez müdürü Sevinç Korkmaz, ürünlerin yurt dışına da gönderildiğini belirterek, "100 kişilik kapasitemiz var. Ürünlerimiz el emeği, göz nuru olduğu için çok talep görüyor. Kadınlar, ciddi anlamda bütçelerine katkı sağlayabiliyorlar" dedi.
Midyat ilçesinde belediye tarafından hizmete açılan Kadın ve Aile Merkezi, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile gerçekleştirilen iş birliğiyle açılan kurslarla kadınların ilgi odağı olmaya başladı. Kadınlara el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini pazarlayarak, gelir elde etme imkanı sunulan merkezde ahşap boyama, takı tasarımı, filografi, seramik ve rölyef gibi çeşitli beceri eğitimleri veriliyor. Çalışmalardan ortaya çıkan ürünler, hem yurt içine hem de yurt dışına satılarak, elde edilen gelirden de kadınlara pay veriliyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle gruplar halinde geldikleri merkezde kadınlar, meslek sahibi olmanın yanında aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. 
'ÇOK TALEP VAR'
Midyat Belediyesi Kadın ve Aile Merkezi Müdürü Sevinç Korkmaz, kadınların el emeğiyle ortaya çıkardıkları ürünlere çok talep olduğunu belirterek, "Burada kadınlarımıza yönelik el sanatları öğretiyoruz. El sanatlarından kendi bütçelerine hem katkı sağlıyorlar hem de bir meslek öğreniyorlar. Filografi, rölyef, amigurumi, kokulu taş, ahşap boyama tarzında kurslarımız var ve bu kurslarımıza bayanlarımız bayağı yoğun ilgi gösteriyorlar. Ortalama yüz kişilik bir kapasitemiz var zaten sabah, öğle kurslarımız oluyor. Burada üretilen ürünleri bayanlarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunuyorlar. El emeği, göz nuru olduğu için de çok talep görüyor. Ciddi anlamda bütçelerine katkı sağlayabiliyorlar" diye konuştu.
'BİZİM İÇİN ATILMIŞ BÜYÜK ADIM'
Kursiyer Berivan Ölmez de merkezdeki kurslarda önlerinde bir sürü seçenek olduğunu vurgulayarak, "Biz Midyatlı kadınlar olarak buraya gelip çeşitli, çok farklı kurslar alıyoruz. Bunların içinde filografi, amigurumi, ahşap boyama, telkari sanatı tarzı çok çeşitli kurslar bulunmaktadır. Gelip burada hem öğreniyoruz hem çevremizdekilere öğretebiliyoruz. Öğrendiklerimizi satışa sunabiliyoruz ve bundan ek gelir kaynağı sağlıyoruz. Midyatlı kadınlar olarak, bizim için atılmış büyük bir adım" dedi. 
Filografi kursuna katılan Gülsüm Ekinci de "Burası bizim için gerçekten çok önemli. Burada kurs görüyoruz. Filografi, ahşap boyama el sanatları kursları görüyoruz ve bizim için çok büyük katkıda bulunuyor. Güzel şeyler öğreniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Burası açıldığı için çok şanslıyız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ
2021-01-23 09:00:27

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