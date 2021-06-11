Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kaza kurşunuyla şehit olan Er Rıdvan Sağdıç'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Tekirdağ'a gönderildi.

Nusaybin 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yapan, silah kazasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Rıdvan Sağdıç için uğurlama töreni düzenlendi. Mardin Havalimanı'ndaki törene Vali Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve şehidin silah arkadaşı katıldı.

Törende şehidin öz geçmişi ve dualar okundu. Ardından Eer Rıdvan Şağdıç'ın cenazesi toprağa verilmek memleketi Tekirdağ'a gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-06-11 10:48:44



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