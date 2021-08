Orman yangınları, 26 yılda 15 bin fidan diken kamyon şoförünü üzdü

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´de 26 yılda yaklaşık 15 bin fidan dikip herkesin takdirini kazanan emekli kamyon şoförü Şeyhmus Erginoğlu (71), Türkiye´de yaşanan orman yangınlarına çok üzüldüğünü belirtti. Erginoğlu, her vatandaşı bir fidan dikmeye davet etti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Mardin'in Savurkapı semtindeki 'çöplük' denilen bölgeyi, diktiği 11 bin fidanla ormanlık alana çeviren Şeyhmus Erginoğlu, daha önce de kentin muhtelif noktalarına diktiği fidanlarla Mardinin yeşillenmesinde büyük katkı sağladı. Şoförlüğü bırakıp kamyonunu sattıktan sonra kendini fidan dikmeye adayan Şeyhmus Erginoğlu, "Türkiye´de 84 milyon insan yaşıyor. Her bir vatandaş bir ağaç dikerse Türkiye´de 84 milyon ağaç olacak" dedi.

Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kendisine sağladığı fidanları Savurkapı´daki çöplük alana diken Şeyhmus Erginoğlu, orman yangınları sonrası vatandaşları fidan dikmeye davet etti. Erginoğlu, şunları söyledi:

"1995 senesinde şoförlüğü bıraktım, arabayı sattım ve ağaç dikmeye başladım. O günden bu yana Mardin genelinde yaklaşık olarak 15 bin ağaç diktim. Bunun 11 binini Savurkapı´daki bu alanda diktim. Bunun 3 bini elma, erik, kayısı, incir gibi meyve ağaçları, geri kalanları ise çam ağaçlarıdır. Bu orman yangınları beni üzüyor. Burada da yaktılar kaç sefer. Orman sahasında bazıları piknik yapıyorlar. Ateş yakıyorlar, ateşlerini döküp evlerine gidiyorlar. Sonra orası ateş alıyor. Bu ağaç yanması, ben çok üzülüyorum. Geçen sene burayı da yaktılar. 124 tane ağaç yandı burada. Şimdiye kadar o ağaçlar kalbimdedir. Ağaç yakmasına çok üzülüyorum. Onların da canları vardır. Hem de insanlara oksijen verir, yağmuru çeker. Temiz hava veriyor, onlardan faydalanıyoruz. Hem ormanın içinde çok da hayvan yaşıyor. Geçen sene buradaki yangında 6 tane kaplumbağa yanmıştı. Ben tavsiye ediyorum gençlere, herkes bir tane ağaç diksin. Türkiye 84 milyondur. Her bir insan bir ağaç dikerse ne olacak. 84 milyon ağaç olur."DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-08-05 15:09:51



