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Mardin’de 1. Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi

İHA

Mardin’de 1. Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi

Mardin’de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Vali Mahmut Demirtaş, sağlık okuryazarlığı konusuna, tüm dünya ile birlikte, Türkiye’ye de de ilginin arttığını ve bu bağlamda çeşitli çalışmalar başlatıldığını söyledi. Vali Demirtaş, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve birçok üniversite tarafından projeler başlatıldığını kaydetti.
Hiç kuşkusuz bu programda gerçekleştirilecek her yeni çalışma, Türkiye’nin sağlık okuryazarlık düzeyini daha yüksek bir düzeye çıkmasına katkı sağlayacağını aktaran Vali Demirtaş, “Bu meyanda bugün açılışını yaptığımız 1. Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu da gerçekleştirilen bu çalışmalar arasında önemli bir kilometre taşı olarak yerini alacaktır. O sebeple sempozyumun sağlık okuryazarlığının hem ülkemiz hem de ilimiz özelinde arttırılmasına ciddi katkılar sağlayacağına olan inancımı özellikle ifade etmek istiyorum. Buradan bir nefes sıhhati, her şeyin üstünde gören bir medeniyetin mensupları olarak, sağlık hizmetleri alanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Malumunuz devletimizin son yirmi yılda sağlık altyapısının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği yatırımların karşılığını yoğun geçen pandemi döneminde gördük. Önümüzdeki dönemde de sağlık altyapısı ve sağlık alanında yetişmiş uzman insan kaynağıyla tüm dünyaya örnek olacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.
Sağlık okuryazarlığı hem bireysel hem de toplumsal düzeylerde sağlık sonuçlarını etkileyen sağlığın kritik bir belirleyicisi olduğunu ifade eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Direktörü Altın Malay, “Ancak sınırlı miktarlardaki sağlık okuryazarlığı sosyal eşitsizlikleri arttırabilir ve sağlık önünde bir engel haline gelebilir. Dünya Sağlık Örgütü olarak sağlık okuryazarlığını daha iyi anlamak, bireysel ve ulusal sağlık politikalarını bilgilendirmek, sağlık hizmetleri, hastalık önleme ve sağlığın iyileştirilmesi konularında politik ve profesyonel karar alma süreçlerini desteklemek ve sağlık okuryazarlığı bilgisini kamuoyuna taşımak için daha fazla araştırmayı desteklemekteyiz” şeklinde konuştu.
Artuklu Üniversitesi Kampüsü’nde bir konferans salonunda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan “Kronik Hastalıklar ve Kanserler, Yaşlı ve Göçmen Sağlığı” temalı sempozyuma, Mardin Valisi ve Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Direktörü Altın Malay ve birçok kişi katıldı.

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