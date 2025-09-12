Habertürk
        Margot Robbie'nin kırmızı halıdaki şeffaf şıklığı - magazin haberleri

        Margot Robbie'nin kırmızı halıdaki şeffaf şıklığı

        Margot Robbie, Colin Farrell ile başrolleri paylaştığı yeni filminin Londra galasına cesur kıyafetiyle damga vurdu

        Giriş: 12.09.2025 - 10:48 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:48
        Şeffaf şıklık
        Margot Robbie, yeni filminin galasında giydiği neredeyse tamamen şeffaf elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

        35 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 'Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk' (A Big Bold Beautiful Journey) filminin Londra galası için rol arkadaşı Colin Farrell ile birlikte kırmızı halıda boy gösterdi.

        Margot Robbie ve Colin Farrell, Güney Koreli yönetmen Kogonada ve senarist Seth Reiss ile birlikte de poz verdi.

        Margot Robbie'nin şeffaf elbisesi, örtünmesini sağlamak için stratejik olarak yerleştirilmiş boncuklarla tamamlanmıştı.

        Kasım 2024'te ilk bebeğini dünyaya getiren Margot Robbie'nin doğum kilolarından tamamen kurtulması gözlerden kaçmadı.

        Margot Robbie ile Colin Farrell'in 19 Eylül'de gösterime girecek olan filmi, iki yabancı ve onları birbirine bağlayan yolculuğun hikâyesini konu alıyor.

        #Margot Robbie
        #kırmızı halı
        #Colin Farrell
        #sinema
