        Haberler Kültür-Sanat Müzik Maribou State MIX Festival'e geliyor

        Maribou State MIX Festival'e geliyor

        'Çok sesli festival' mottosuyla 14-15 Kasım'da 9. kez gerçekleşecek "MIX Festival presented by %100 Müzik" kaspamında İngiliz ikili Maribou State Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak...  

        Giriş: 08.11.2025 - 00:04 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:04
        Maribou State MIX Festival'e geliyor
        Zorlu PSM, elektronik müzikten indie’ye, cazdan dans müziğine kadar farklı türlerden yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiriyor. ‘Çok sesli festival’ mottosuyla 14-15 Kasım’da 9. kez gerçekleşecek “MIX Festival presented by %100 Müzik” kaspamında İngiliz ikili Maribou State Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak...

        Elektronik müziğin duygusal derinliğini yeniden tanımlayan İngiliz ikili Maribou State, house, soul ve ambient dokuları bir araya getirdikleri benzersiz sound’larıyla MIX Festival presented by %100 Müzik sahnesinde yerini alıyor. Glastonbury’den Sydney Opera House’a uzanan etkileyici performans geçmişiyle dikkat çeken grup, “Hallucinating Love” albümünden parçalarla Zorlu PSM’de izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

        Festival’in tüm Line-up’ında yer alan sanatçılar arasında; Bakermat, Purple Disco Machine, Maribou State dj set, Sigrid, Egosex, Diskopolis, Bulgarian Cartrader, Emre Can Swim, groove4lovers, Hilal Kaya, Jadu Heart, Marissa Nadler, Nusantara Beat, Selût, Soul Grinders live, Venice, Youngr, TUKAN ve daha birçok isim yer alıyor…

        Festivalin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        #Zorlu PSM
        #Maribou State
