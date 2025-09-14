Marketteki peçeteleri tutuşturdu

Bursa'da Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bir zincir marketin şubesinde saat 14.30 sıralarında markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmakla yaktı.

Daha sonra yanan etiketi peçetelerin bulunduğu bölüme bırakan çocuk, koşarak marketten çıktı. Peçeteler kısa sürede alev aldı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bazı ürünler zarar gördü.

Çocuğun markete girip, yangın çıkardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çocuğu tespit etmek için çalışma başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.