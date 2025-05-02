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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Marmara Adaları'nda Mayıs ayı sanatla dolu

        Marmara Adaları'nda Mayıs ayı sanatla dolu

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı'nın verdiği hibe ile finanse edilen Marmara Adaları Kültür Sanat Aksı (Marmara Aks) projesi kapsamında tamir, tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanan Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi açılışın ardından Mayıs 2025 programını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:30
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        Marmara Adaları'nda Mayıs ayı sanatla dolu
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        Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği, Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Marmara Adası’nda yürütülen Marmara Adaları Kültür Sanat Aksı (Marmara Aks) projesi her yaştan adalıyı kültür sanat etkinliklerinde bir araya getiriyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın verdiği hibe ile finanse edilen Marmara AKs, kapsamında açılan Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi (ÇKSY) Mayıs ayı etkinlik programını duyurdu.

        ÇKSY Mayıs 2025 Programı

        3 Mayıs Cumartesi 16.00 Çocuklarla film seansı

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        10 Mayıs Cumartesi 16.00 Joyce Nyokabi Mbuthia ile çocuklar için İngilizce deniz ve denizcilik terimleri atölyesi

        17 Mayıs Cumartesi 16.00 Nihat Işıldak ile çocuklar için gitar atölyesi

        24 Mayıs Cumartesi 16.00 Samet İskenderoğlu ile teneke kayık atölyesi

        31 Mayıs Cumartesi 16.00 Batuhan Çakır ile resim atölyesi

        Teneke Kayık Atölyeleri Devam Edecek

        Marmara Adası'nın geleneksel çocuk oyunu olan teneke kayığın yeni nesillere tanıtılmasının hedeflendiği atölye sonraki aylarda da devam edecek. Teneke kayıklar boyanacak ve yüzmeye hazır hale getirilecek. Teneke kayık gününde ise kayıklar denizle buluşturulacak.

        Marmara Aks’ın Hedefleri Neler?

        Marmara Aks Projesi, ada ölçeğinde dezavantajlı olma durumunu ortadan kaldırarak kültür sanat hizmetlerine erişimde eşitsizlikleri azaltmayı, yerel halkın kültür sanat politikasına katılımını artırmayı ve adalarda sürdürülebilir bir kültür sanat ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim iş birliği geliştirilirken; bu alanlarda çalışan kültür-sanat aktörlerinin karşılaşacakları, tanışacakları, planlayacakları ve uygulayacakları ortamların yaratılması hedefleniyor.

        Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi’nde Neler Var?

        İki prefabrik ve bir betonarme kapalı alandan ve içerisinde çocuk oyun parkı da bulunan park açık alanından oluşan mekân yeniden planlanmıştır. Ortak üretim ve buluşma alanı olmaya yönelik yeni işlevlerle hizmete sunulmaktadır. Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi’nde elli kişilik çok amaçlı salon oluşturulmuştur. Ses ve görüntü sistemlerinin yer aldığı salon konferans, söyleşi, film gösterimi gibi çeşitli etkinlikler için kullanılabilmektedir. Yerleşkede, mutfak bölümüne sahip atölye alanı oluşturulmuştur. Yirmi kişi kapasiteli atölye çalışmaları için uygun hale getirilmiştir. Kapalı alanların birinde on çocuk kapasiteli etkinlik odası ve ada ve deniz temalı çocuk kitapları kitaplığı oluşturulmuştur. Kitap seçkisi, proje iştirakçilerinden Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından hazırlanmıştır. Ortak ofis, Marmara Adası’ndaki kültür sanat aktörlerinin kullanımı için planlanmıştır. Yerleşke bahçesindeki çocuk oyun grubu yenilenmiştir. Bahçede aydınlatma ve peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Marmara Adaları Kültür Sanat Aksı
        #Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi
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