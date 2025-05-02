Marmara Adaları'nda Mayıs ayı sanatla dolu

Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği, Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Marmara Adası’nda yürütülen Marmara Adaları Kültür Sanat Aksı (Marmara Aks) projesi her yaştan adalıyı kültür sanat etkinliklerinde bir araya getiriyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın verdiği hibe ile finanse edilen Marmara AKs, kapsamında açılan Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi (ÇKSY) Mayıs ayı etkinlik programını duyurdu.

ÇKSY Mayıs 2025 Programı

3 Mayıs Cumartesi 16.00 Çocuklarla film seansı

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10 Mayıs Cumartesi 16.00 Joyce Nyokabi Mbuthia ile çocuklar için İngilizce deniz ve denizcilik terimleri atölyesi

17 Mayıs Cumartesi 16.00 Nihat Işıldak ile çocuklar için gitar atölyesi

24 Mayıs Cumartesi 16.00 Samet İskenderoğlu ile teneke kayık atölyesi

31 Mayıs Cumartesi 16.00 Batuhan Çakır ile resim atölyesi

Teneke Kayık Atölyeleri Devam Edecek

Marmara Adası'nın geleneksel çocuk oyunu olan teneke kayığın yeni nesillere tanıtılmasının hedeflendiği atölye sonraki aylarda da devam edecek. Teneke kayıklar boyanacak ve yüzmeye hazır hale getirilecek. Teneke kayık gününde ise kayıklar denizle buluşturulacak.